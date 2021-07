Sucheinsatz am Dankernsee – Mädchen finden Jungen schließlich am Ufer

Rettungskräfte haben am Dienstagabend den Dankernsee in Haren nach einem Jungen abgesucht, der als vermisst galt.

Torsten Albrecht

Haren. Sucheinsatz mit glücklichem Ausgang: Rettungskräfte haben am Dienstagabend den Dankernsee in Haren nach einem Jungen abgesucht. Gefunden haben ihn schließlich zwei Mädchen an ganz anderer Stelle – gesundheitlich wohlauf, aber ganz aufgelöst.

Was war passiert? Gegen 18.30 Uhr ließ sich der 12-jährige Junge von der Wasserski-Anlage über den See ziehen. In einer Kurve konnte er sich nicht mehr halten und fiel ins Wasser. Es entstand offenbar der Eindruck, dass er nicht wieder aufg