Kinder musizieren in Haren für die Flutopfer in der Eifel

Kleine Stars, darunter Michelle Marie Haase und Finn Raupach, begeisterten ihre Zuhörer in Haren und sammelten 2400 Euro für die Flutopfer.

Gerd Mecklenborg

Haren. Auf dem Alten Markt in Haren haben sich nun Kinder getroffen, um gemeinsam für die Flutopfer zu musizieren. Das kam gut an und die Zuhörer spendeten insgesamt 2400 Euro für die Betroffenen in den Überschwemmungsgebieten.

Vor dem Bistro Cappuccino in Haren hatten die Veranstalter eine kleine Open-Air-Bühne eingerichtet. Für Annika Hasenleder und Finn Raupach wurde ein Klavier aufgebaut und für die anderen musikalischen Kids Mikrofonständer und Hocker. Mit d