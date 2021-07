Seinen schweren Verletzungen erlag der 65-Jährige, die er bei dem Unfall auf der A31 bei Haren erlitten hatte.

Torsten Albrecht

Haren. Ein Verkehrsunfall, der sich auf der A31 bei Haren ereignet hatte, nahm jetzt ein trauriges Ende.

Wie bereits berichtetkam es am 15. Juli auf der A31 in Höhe Haren zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann erlag nach Angaben der Polizei am Freitag seinen sch