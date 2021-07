Taucherunfall am Dankernsee in Haren - Niederländer verletzt

Bei einem Taucherunfall im Dankernsee wurde ein 60-Jähriger verletzt.

Torsten Albrecht

Haren. Bei einem Taucherunfall im Dankernsee in Haren wurde ein 60-Jähriger aus den Niederlanden verletzt. Ein weiterer Taucher wurde vorsichtshalber zur Untersuchung ins Meppener Krankenhaus gebracht.

Im Dankernsee in Haren kam es am Freitag zu einem Taucherunfall. Als zwei Taucher aus den Niederlanden von ihrem Tauchgang an die Oberfläche kamen, entwich bei einem der beiden Luft aus der Taucherausrüstung. Der 60-Jährige ging daraufhin u