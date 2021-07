Elf Monate Gefängnis: Polizei schnappt Betrüger in Haren

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist an der deutsch-niederländischen Grenze von der Polizei verhaftet worden.

Philipp von Ditfurth/dpa

Haren. Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist an der deutsch-niederländischen Grenze von der Polizei verhaftet worden. Er muss für elf Monate ins Gefängnis.

Eine Streife der Bundespolizei hat am Montag gegen 13.30 Uhr ein aus den Niederlanden eingereistes und mit drei Personen besetztes Auto an der B408 in der Ortschaft Rütenbrock angehalten und kontrolliert.Strafe aus dem Jahr 2010Bei der Über

