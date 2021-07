Gemeinsame Impfaktion für Mitarbeitende organisiert und umgesetzt: Das Impfteam der Harener Unternehmen Hölscher, Knoll und Röchling sowie das medizinische Team

Röchling

Haren. Nach dem Motto „Nicht lang schnacken, sondern machen“ haben die Unternehmen Hölscher Wasserbau, Knoll und Röchling für ihre Beschäftigten eine gemeinsame Corona-Impfaktion organisiert. Weitere Unternehmen schlossen sich an.

Einer Mitteilung zufolge fand die Aktion große Beteiligung in den Belegschaften. An mehreren Tagen hatten die Impfwilligen Gelegenheit, sich zentral im Saal von Hagen´s Hotel in Haren impfen zu lassen.„Wir freuen uns, dass wir übe