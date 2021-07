Gut so: Harens Geschichte wird wachgehalten

Der Friedhof am Harener Ostereschweg: Hier wurden einst auch Bewohner von Maczków bestattet.

Tobias Böckermann

Haren. CDU und SPD haben in Haren einen gemeinsamen Antrag gestellt: Die Erinnerung an die eigene, teils schmerzliche, Geschichte soll wachgehalten werden. Gut so, meint unser Kommentator.

Die einstige jüdische Gemeinde Harens ist weitgehend in Vergessenheit geraten: Mit dem Holocaust haben die Deutschen nicht nur ihr Gemeindeleben ausgelöscht, Spuren sind kaum noch zu finden. Der Jüdische Friedhof fristet ein Schattendasein,