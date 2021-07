"74-Jähriger erleidet Herzinfarkt" steht in einer Polizeimeldung in der Meppener Tagespost. Doch hinter diesem kleinen Bericht steckt eine Geschichte mit vielen Lebensrettern. Denen sind Bernd und Käthe Albers dankbar für ihre besondere Hilfe.

Matthias Engelken

Haren. Nur Dank des resoluten Einsatzes von Ersthelfern überlebte ein Harener Ende Mai einen Herzinfarkt. Dabei hatte er großes Glück, denn noch immer ist der Kenntnisstand in Erster Hilfe in Deutschland unzureichend.

Die Zeitung vom 31. Mai hat Bernd Albers aufgehoben. Eine kleine Polizeimeldung berichtet darin von einer Herzattacke eines Rentners am Tinner Weg in Emmeln. „Hinter der Meldung steckt so vieles mehr“, sagt Bernd Albers.Dabei kann sich der