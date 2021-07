Einbruchsversuch in Salzgrotte Haren: Täter scheitern an der Tür

Haren. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht in das Gebäude der Salzgrotte in Haren einzudringen. Aber ohne Erfolg.

Laut Polizeimeldung versuchten die Täter die Eingangstür der Salzgrotte an der Straße Emen einzudringen. Sie scheiterten jedoch an der massiven Tür und ließen von ihrem Vorhaben ab.Beute machten sie somit keine. Hinweise nimmt die Polizei H