2018 ist der erste Abschnitt der B 408 in Haren-Emmeln saniert worden (Archivbild). Nun folgen Bauarbeiten zwischen Emmeln und der A 31.

Tobias Böckermann

Haren. Ab Mitte August ist mit Behinderungen auf der B 408 zwischen Haren und der Autobahn 31 zu rechnen.

Grund hierfür sind notwendige Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Sie sollen einer Vorab-Information der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen in mehreren Bauabschnitten unter Vollsperrung ausgeführt