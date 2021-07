Die beiden Insassen dieses Fahrzeugs wurden ins Krankenhaus gebracht.

Torsten Albrecht

Haren. Am Sonntagabend kam es zu zwei Unfällen auf der A31 zwischen Haren und Wesuwe. Der Grund war in beiden Fällen Aquaplaning und nicht angepasste Geschwindigkeit.

An vielen Stellen im Emsland gab es am Sonntagabend starke Regenfälle – auch zwischen Haren und Wesuwe. So kam es in diesem Bereich auf der A31 in Fahrtrichtung Süden gleich zu zwei Unfällen. Die Wassermassen waren so groß, dass es zu