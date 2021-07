In Haren wird über die Kosten für den Straßenausbau diskutiert.

HAren. Die SPD Haren möchte die Straßenausbaubeiträge für Anlieger anders gestalten und nach Möglichkeit abschaffen. Ein entsprechender Antrag fand im Bauausschuss allerdings keine Mehrheit.

Bisher müssen die Anlieger in Haren einen Straßenausbau in älteren Wohngebieten anteilig mitbezahlen – je nach Grundstücksgröße und Anteil an der Straße können fünfstellige Beträge fällig werden. In neuen Wohngebieten werden die G