Diebe stehlen Stromkabel von Baustelle in Haren

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls von einer Baustelle in Haren (Symbolbild).

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Haren. Von einer Baustelle in Haren haben Diebe etwa 100 Meter Stromkabel gestohlen. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Die Täter entkamen unerkannt.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten sich die Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag Zugang zu der Baustelle an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren verschafft. Dort brachen sie den Angaben zufolge einen Verteilerkasten auf und li