in wenigen Wochen soll hier eine Tribüne stehen. Das Foto zeigt v.l. Markus Honnigfort, Johannes Schepers, Heinz Pinkernell, Heinz-Hermann Arens, Bernd-Carsten Hiebing, Willi Fenslage und Michael Koop.

Tobias Böckermann

Haren. Der TuS Haren errichtet in den kommenden Wochen eine neue Zuschauertribüne. Geld dafür kommt unter anderem vom Kreissportbund.

Die Sportanlage am Brookdeich hat eine lange Vorgeschichte. 2002 war sie in Betrieb genommen worden mit dem Ziel, der TuS solle das Emsparkstadion am Hallenbad nach und nach verlassen und ganz zum Brookdeich umziehen. Danach hatte