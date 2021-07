Harenerin Yvonne Prange gibt Tipps in ihrem neuen Atelier

Für alle Größen hat Yvonne Prange Büstenhalter vorrätig. Bevor Kundinnen kaufen, nimmt sie genau Maß. "Nur so gibt es den optimalen Halt", meint die Beraterin.

Engelken

Haren. "Viele Frauen tragen ihren BH nicht richtig", hat Yvonne Prange festgestellt. In ihrem neuen Atelier in Wesuwe zeigt sie, worauf Frauen achten sollten und bietet nebenher auch Schmuck und Taschen an.

Der Weg in die Selbstständigkeit kam für sie eher durch Zufall und eigene Erlebnissen zustande. „Aus meiner körperlichen Veränderung heraus habe ich die Herausforderungen beim BH-Kauf selbst erfahren“, erzählt die 38-jährige Mutter dreier K