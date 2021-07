In Haren verletzten sich zwei Schülerinnen bei einem Sturz. Schuld soll ein Autofahrer sein.

imago stock&people

Haren. Am Freitagmorgen sind zwei junge Radfahrerinnen bei einem Sturz verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer hatte die beiden Jugendlichen überholt und dabei nicht genügend Abstand eingehalten.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Hanfeldstraße in Haren. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren gegen 7.30 Uhr in Richtung Martinusstraße unterwegs. In Höhe des Sportplatzes überholte sie ein Autofahrer. Da dieser