Neuer Personentransporter für Vitus-Wohngruppe in Haren

Vor dem neuen Fahrzeug: Hausleiter Christian Strodt (l.) und die Bewohner des neuen Wohnhauses in Haren freuen sich über das geräumige Fahrzeug.

Vitus

Haren. Seit Dezember 2020 leben zehn Menschen mit Behinderung in der neuen ambulanten Vitus-Wohngemeinschaft am Kolpingplatz in Haren. Ein neuer Personentransporter macht sie mobiler.

Die Bewohner werden je nach persönlichem Bedarf vom Vitus-Team vor Ort unterstützt. Neben einer Betreuung in den eigenen vier Wänden stehen auch Beförderungen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Fokus. Damit der Arztbesuc