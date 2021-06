Haren schafft Platz für neue Gräber auf Friedhof am Ostereschweg

Das Feld II auf dem städtischen Friedhof am Ostereschweg in Haren soll neu überplant werden.

Tobias Böckermann

Haren. Der städtische Friedhof am Ostereschweg in Haren wird neu überplant. So soll Platz für neue Grabstellen geschaffen werden.

Das sogenannte „Feld II“ gehört zum ältesten Teil des Friedhofes. Hier fanden zwischen 1950 und 1975 viele Einwohner ihre letzte Ruhestätte, inzwischen aber, sind die meisten der alten Grabstätten aufgegeben. Wie Hannes Held von der St