Zwischen kurz nach 6 und 9.22 Uhr fuhren am Mittwochmorgen im Emsland keine Züge. (Symbolfoto)

Haren. Die Bahnstrecke im Emsland ist am Mittwochmorgen etwa drei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt gewesen. Grund war ein Einsatz der Polizei in Höhe Haren.

Die Beamten waren um kurz nach 6 Uhr nach einem Hinweis eines Zugführers zu der Bahnstrecke in Höhe Haren ausgerückt, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mitteilte. Die Bahnlinie wurde daraufhin zwischen Lathen und Meppen bis 9.2