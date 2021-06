Bei einem handschriftlichen Eintrag in einem Impfpass ist es im Impfzentrum in Papenburg zu einem Fehler gekommen. Eine anderweitige Bestätigung wurde einer Harenerin daraufhin ihren Angaben zufolge verwehrt. (Symbolfoto)

Andreas Arnold/dpa

Haren. Bereits im März hat eine 80-Jährige aus Haren beide Corona-Schutzimpfungen erhalten. Ein Zahlendreher beim Datum sorgte nun für Probleme beim Besuch eines Krankenhauses. Der Landkreis entschuldigt sich für die Aufregung.

Die Dame, deren Name unserer Redaktion bekannt ist, erhielt am 4. März ihre erste Impfung im Impfzentrum in Papenburg. Die Impfung selbst verlief ohne Komplikationen und geordnet. Zu Hause fiel ihr dann auf, dass bei der Beschriftung i