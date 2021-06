Grüner Wasserstoff für die Landwirtschaft: Projekt in Haren startet

Alles dreht sich: Der Windpark Fehndorf-Lindloh ist fertig. Nun fehlt noch das Testfeld zur Speicherung der Energie.

Tobias Böckermann

Haren. Strom aus dem Windpark Fehndorf/Lindloh in Haren soll in umweltfreundlichen Wasserstoff umgewandelt und in der Landwirtschaft genutzt werden. Für das Forschungsvorhaben fließen mehr als 9 Millionen Euro Fördergeld.

7,6 Millionen Euro des Landes Niedersachsen fließen in den insgesamt 9,7 Millionen Euro teuren Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, unter anderem zum Beispiel einem Elektrolyseur, sowie in dazu gehörende Forschungsprojekte. Das Model