Pkw in Haren in Brand - Polizei geht von Brandstiftung aus

Gegen 1.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Fahrzeugbrand in Haren informiert. (Symbolfoto)

Gert Westdörp

Haren. In Haren ist in der Nacht zu Dienstag ein Pkw durch ein Feuer komplett zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Gegen 1.40 Uhr geriet der Fiat, der auf einem Parkplatz an der Ankerstraße abgestellt war, in Brand, teilte die Polizei mit. Das Auto brannte vollständig aus. Zwei daneben geparkte Fahrzeuge wurden bei dem Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft