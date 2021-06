Im Unterholz am Rande eines Spielplatzes in Emmeln hat es am Sonntagabend gebrannt.

Torsten Albrecht

Haren. An einem Spielplatz in der Harener Ortschaft Emmeln ist am Sonntagabend ein Baumstamm im Unterholz in Brand geraten.

Laut Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte die Flammen im Unterholz schnell löschen. Die Polizei ermittele die Brandursache. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Kinder das Feuer legten, hieß es.