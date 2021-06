Niederländer begleicht in Haren Schulden und vermeidet Gefängnis

Die Bundespolizei kontrollierte am Dienstag einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. (Symbolbild)

Symbolfoto: Bundespolizei

Haren. Die Bundespolizei hat am Dienstag in Haren einen Mann kontrolliert, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Er konnte durch die Zahlung einer Geldstrafe einen Aufenthalt im Gefängnis umgehen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Dienstag, 8. Juni, einen 28-jährigen Niederländer. Er war gegen 18 Uhr in seinem Auto über B408 aus den Niederlanden eingereist. Der Polizei zufo