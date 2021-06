Darum wurde auf dem Friedhof in Wesuwe ein Grab verlegt

An dieser Stelle des Friedhofs in Haren-Wesuwe war bis vor wenigen Tagen noch ein Grab. Inzwischen ist die Fläche gepflastert.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haren. Eine Exhumierung, also das Ausheben und Umbetten eines Leichnams, ist im Emsland kein alltäglicher Vorgang. In Haren-Wesuwe fand jetzt eine solche Verlegung eines Grabes statt. Der Landkreis erklärt, was dahinter steckt.

Die Exhumierung auf dem Friedhof an der Straße Am Sportplatz war nach Informationen unserer Redaktion mit einigem Aufwand verbunden. Im Vorfeld mussten mehrere Behörden eingebunden werden, ein Bestatter sowie ein kirchlicher Vertreter waren