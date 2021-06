Die Fahrerin dieses Opel Corsa hat am Montagabend beim Eurohafen in Haren die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt.

Torsten Albrecht

Haren. Eine junge Autofahrerin hat am frühen Montagabend beim Eurohafen in Haren die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Um 17.02 Uhr ist die Polizei in Meppen am Montag, 7. Juni, alarmiert und zu einem Unfall am Eurohafen in Haren gerufen worden. Dort hatte eine 20-jährige Frau aus Richtung Rothkötter kommend in der Straße "Am Eurohafen" nach Angaben der Pol