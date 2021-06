RAZZ: Aus dem Emsland in die Musikwelt und im Juli zurück nach Haren.

Klangkultur

Haren. Die Zeit der kulturellen Dürre ist vorerst vorbei: Nach einer pandemiebedingten Pause lädt der Verein Klangkultur Emsland im Juli 2021 zu zwei musikalischen Sommerabenden auf den Emswiesen in Haren ein.

Im Rahmen des Programms „Niedersachsen dreht auf!“ und in besonderer Atmosphäre direkt an der Ems sollen ausgewählte Künstler an zwei Samstagen im Juli für ein qualitativ hochwertiges Programm auf der Bühne sorgen. "Sie machen Kultur im öff