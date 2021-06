Mohamd Shiko übernimmt Änderungsschneiderei „Maria“ in Haren

Mohamd Shiko freut sich auf Kunden in seiner „Nähstube".

Gerd Mecklenborg

Haren. In Haren (Ems) hat Mohamd Shiko in der Langestraße 11, am Kolpingplatz, seine Änderungsschneiderei eröffnet.

Der 2013 aus dem syrischen Aleppo geflohene Schneider führt die Änderungsschneiderei „Maria“ dort weiter und hat sich so mit dem Kleinunternehmen selbständig gemacht. Er beherrscht als Profi, der in Aleppo für ein internationales Textilunt