Braucht Niedersachsen eine Art "Imkerführerschein"? Bernd-Carsten Hiebing (CDU) hat das mit (v.l.) Hermann Hüsers, Hilli Hake, Gregor Konermann und Björn Wicks diskutiert.

Tobias Böckermann

Haren. Pünktlich zum Weltbienentag am 20. Mai ist in der emsländischen Imkerschaft eine Debatte entbrannt: Muss zukünftig jeder, der Honig ernten will, eine Art „Bienenführerschein“ machen? CDU und SPD in Niedersachsen haben das vorgeschlagen.

Hintergrund ist die steigende Beliebtheit der Imkerei. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Bienenhalterinnen und –halter nach Angaben des Deutschen Imkerbundes von 95.000 auf 145.000. Die Zahl der Bienenvölker kletterte dabei