Container in Haren aufgebrochen und ausgeraubt

Unbekannte haben in Haren einen Container aufgebrochen und ausgeraubt.

Silas Stein/dpa

Haren. Unbekannte Täter haben die Fensterscheibe eines Bürocontainers in Haren eingeschlagen und einen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ist es an der Twister Straße in Rütenbrock laut Polizei zu einem Einbruch in einen Bürocontainer gekommen.Die unbekannten Täter schlugen demnach eine Fensterscheibe ein und durchsuchten den Conta