Diebe stehlen großen Tresor aus Raiffeisenmarkt in Haren

Unbekannte haben in Haren einen etwa 400 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Unklar ist bislang, wie sie ihn transportiert haben.

Stephan Jansen/dpa

Haren. Unbekannte haben aus dem Raiffeisenmarkt im Harener Ortsteil Rütenbrock einen etwa 400 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Stunden später wurde der Tresor auf dem Gelände einer Biogasanlage entdeckt.

Laut Polizei haben sich die unbekannten Täter in der Nacht zu Samstag gewaltsam Zugang zum Raiffeisengelände an der Straße "Zum Gewerbegebiet" in Haren verschafft. Sie brachen das Einfahrtstor sowie eine Zugangstür zum Bürogebäude auf. Aus