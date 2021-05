Schwerer Radunfall in Haren.

Daniel Naupold/dpa

Haren. In der Nacht zu Sonntag ist es an der Wesuweer Hauptstraße in Haren zu einem schweren Fahrradunfall gekommen. Drei Radfahrer sind in dem Unfall verwickelt gewesen. Ein Harener schwebt in Lebensgefahr.

Ein 37-jähriger Mann aus Haren war kurz nach Mitternacht am Samstag mit seinem Fahrrad Richtung Haren unterwegs. Vor ihm fuhren laut Polizei zwei Männer, ebenfalls mit ihrem Rad. Am Kreisverkehr übersah der 37-Jährige, dass die beiden