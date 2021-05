Wandmalereien in der Kirche St. Maximilian restauriert

Wilhelm Over, Stefan Möhlenkamp-Röttger, Pater Joseph und Wilfried Freerks freuen sich über die gelungene Restaurierung der Wandgemälde in der Rütenbrocker St. Maximiliankirche, die die VR-Stiftung mit 10.000 Euro unterstützt hat.

Heinrich Schepers

Haren. Die alten Wandmalereien in der St. Maximiliankirche in Rütenbrock erstrahlen nach Restaurierungsarbeiten in neuem Glanz.

Als aufwendiges Projekt erwies sich die Restaurierung der Wandmalereien im Innenraum der St. Maximiliankirche in Rütenbrock. Die Farben der Wandmalereien hinter den beiden Seitenaltären, die den Heiligen Maria und Joseph geweiht s