Diebe bauen in Haren Katalysator von Opel ab

David Ebener

Haren. Unbekannte Täter haben am Donnerstag auf einem Firmenparkplatz im Bereich der Straße "An der Autobahn" in Haren den Katalysator eines dort abgestellten Opel gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es wischen 5.20 und 14.30 Uhr zu der Tat. Das Bauteil des Autos wurde entfernt und mitgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932