Zu einem Waldstück in Haren-Atenberge sind Polizei und Feuerwehr am Sonntagmittag ausgerückt.

Thorsten Albrecht

Haren. In Haren-Altenberge hat es am Sonntagnachmittag eine groß angelegte Suche nach einem vermissten älteren Mann gegeben. Er wurde unverletzt in der Innenstadt von Haren aufgefunden - auch dank dieses NOZ-Berichts.

Der Mann, Jahrgang 1933, hatte am Sonntagmittag gegen 13 Uhr sein Auto am Waldrand in der Nähe der Straße Am Steinberg abgestellt, um einen Spaziergang mit einem Hund zu machen. Davon war er aber zunächst nicht zurück gekehrt, teilten Einsa