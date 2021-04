Wellenfreibad Haren: Abriss als Start in bessere Zeiten

Hier ist längst kein Wasser mehr drin: Das Wellenfreibad Haren vor einigen Jahren.

Tobias Böckermann

Haren. Das Harener Wellenfreibad war über die Emsstadt hinaus bekannt und beliebt. Jetzt wird es abgerissen. Ein Kommentar.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten: Das Wellenfreibad in Haren wird abgerissen. Gut ist die Nachricht deshalb, weil andernorts mit einem so endgültigen Schritt nicht selten das Ende kommunaler Badekultur besiegelt wurde. Nicht so in Ha