Auf Spargelhof Schulte in Haren packen drei Generationen mit an

Mit Unterstützung einer sogenannten Spargelspinne ernten Stefan und Benno Schulte (v.l.) das Edelgemüse in Haren-Düne an. Verschiedene Folien sorgen für den optimalen Wuchs.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haren. Einen Spargelhof in Haren-Düne betreibt die Familie Schulte. Erntehelfer aus Rumänien packen auch in der Corona-Krise mit an.

Über inzwischen 31 Jahre Erfahrung im Anbau des edlen, weißen Gemüses verfügt Benno Schulte. "Ideal für den Spargel ist, wenn die Nächte über zehn Grad warm sind und die Erdwälle sich auf etwa 20 Grad aufheizen", sagt der Landwirt aus