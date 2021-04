Erika Bentlage erschafft Open-Air-Bibelgarten in Rütenbrock

Erika Bentlage am Eingang zum österlichen Bibelgarten in Rütenbrock.

Gerd Mecklenborg

Haren. Um Impulse für einen Neubeginn zu geben, hat Erika Bentlage zwischen Friedhof und Kirche in Rütenbrock einen Open-Air-Bibelgarten eröffnet.

„Durch die Kirchenschließung wegen des großen Umbaus habe ich in Rütenbrock einen Anlaufpunkt für die Gemeinde in der Fastenzeit bieten wollen“, sagt die Hobbykünstlerin, die religiöse Geschichten gerne in Szene setzt. Grundlage ihr