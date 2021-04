Markus Honnigfort, Henrik Brinker, Matthias Greß (Siering Straßenbau GmbH) und Johannes Tieben (v.l.) besichtigen die Baustelle an der Röchlingstraße in Haren.

Gerd Mecklenborg

Haren. Radfahrer im Industriegebiet Haren-Altenberge können bald in einem Zug, ohne die gefährliche Querung der Röchlingstraße, einen neuen Radweg nutzen.

Bis Ende April dauern dort die Arbeiten am Radweg entlang der Röchlingstraße in die Ortschaft Altenberge allerdings noch an. Vom Fortschritt der Arbeiten überzeugten sich Vorort Harens Bürgermeister Markus Honnigfort, Ortsvorsteher Johannes