Zwei Einbrüche in nur einer Nacht in Haren

Bei einem Einbruch steigen die Täter über ein Fenster ein.

Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst

Haren. Gleich zweimal haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in Haren zugeschlagen und dabei in einem Fall auch Bargeld erbeutet.

Nach Angaben der Polizei suchten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag die Büroräume des Golfparks an der Straße Düneburg in Haren auf. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen sie die Tür auf. Hierdurch entstand e