Im Acker rottete das Tatfahrzeug 42 Jahre vor sich hin.

Polizei Haren

Haren. Journalisten berichten in der Regel über tödliche Verkehrsunfälle. In einem Fall in Rütenbrock bzw. De Maten in den Niederlanden hat die Redaktion der Meppener Tagespost auch zur Aufklärung beigetragen.

Ins Rollen gebracht hat das Ganze auch ein Anruf eines Niederländern bei der Redaktion in Meppen. Der 76-jährige Jan Potze berichtete, dass sein Vater Opfer eines niemals aufgeklärten Verkehrsunfalls wurde. 42 Jahre nach dem besagten Unfall