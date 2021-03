Bei den letzten Pünte-Tagen im Jahr 2018 begeisterte die Maus mit ihrem Showprogramm zahlreiche ZuschauerInnen, vor allem die Jüngeren unter ihnen.

Stadt Haren

Haren. Die Pünte-Tage in Haren finden alle drei Jahre statt. In diesem Jahr sollte es am 18. und 19. September wieder soweit sein.

Die Situation ist ungewiss. Die Corona-Impfkampagne läuft schleppend. Es ist deshalb weiter unsicher, ob Großveranstaltungen im Sommer 2021 bereits stattfinden dürfen. „Als Veranstalter müssten wir nun dringend mit den Planungen w