Lukas Mey in Haren eindrucksvoll zum Diakon geweiht

Nur eines von vielen Ritualen bei der Diakonweihe ist das Handauflegen. Dabei spendete Weihbischof Johannes Wübbe dem zukünftigen Diakon Lukas Mey auch ein Weihegebet.

Haren. Als Hoffnungsschimmer in der größten Krise der katholischen Kirche sieht Weihbischof Johannes Wübbe die Entscheidung von Lukas Mey, ein geistliches Amt anzutreten. Am Samstag wurde der 27-Jährige im Emslanddom in Haren zum Diakon geweiht.

In einem bewegenden Gottesdienst hat der Weihbischof am Samstagmorgen den 27-Jährigen gebürtigen Andervenner zum Diakon geweiht. Kein leichtes Unterfangen in Corona-Zeiten. Dennoch gelang es, trotz aller Einschränkungen