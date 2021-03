Baustart in Tinnen und Erika wohl im Herbst 2021

Neue Einfamilienhäuser sollen bald in zwei Harener Ortsteilen entstehen (Symbolbild).

Tobias Böckermann

Haren. Gute Nachrichten für Bauwillige in den Harener Ortschaften Tinnen und Erika: Im Herbst soll der Verkauf von Grundstücken in zwei neuen Baugebieten starten.

Das hat Stadtbaurat Henrik Brinker im Bauausschuss mitgeteilt. Das Gremium hat in zügiger Sitzung Beschlüsse zum Endausbau der Wohngebiete „Zwischen Sanddornweg und Hollandstraße“ in Erika, sowie „Zwischen Lohweg und Lohkamp“ in Tinnen