Ein großer Meilenstein auf dem Weg zum Priesteramt steht für Lukas Mey bevor.

Haren. Dem 20. März fiebert Lukas Mey entgegen. Ein großer Schritt auf dem Weg zum Priesteramt steht an. Die Vorfreude wird jedoch begleitet von Corona und Missbrauchsfällen in der Kirche.

Auf die Weihe hat der Emsländer lange hingearbeitet. Nach dem Abschluss des Theologiestudiums und den Monaten im Praktikum in der Pfarreiengemeinschaft ETWAH in Haren ist die Diakonweihe nun ein weiterer Schritt in der mehrjährige