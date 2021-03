Hat ihren Weg gefunden: Lea Schütte absolviert ein Duales Studium bei Röchling in Haren.

Röchling

Meppen/Haren. 30 Prozent aller Studierenden brechen ihr Studium ab, weitere satteln um. Eine von ihnen ist Lea Schütte aus Haren-Erika. Sie hat sich im vergangenen Jahr neu orientiert und ist glücklich damit. Geholfen hat der 20-Jährigen ein Projekt des Firmennetzwerkes Ems-Achse.

Die Gründe für das vorzeitige Ende eines Studiums sind vielfältig. Bei Lea Schütte war es vor allem das Heimweh, das sie nach einem halben Jahr an der Hochschule in Enschede in den Niederlanden den Entschluss fassen ließ, ihr Studium in „In