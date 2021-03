Ein Produkt aus Emmeln: Bahn in einem Freizeitpark.

Metallbau Emmeln

Haren . „Aus Haren in die Welt“ – unter diesem Motto liefert das Unternehmen Metallbau Emmeln unter anderem Kinderträume in Freizeitparks rund um den Globus. 2020 stand auch für die Harener im Zeichen von Corona. Am Ende aber mit Erfolg.

Das berichtet Gunnar Vages, kaufmännischer Geschäftsführer bei Metallbau Emmeln. Demnach hat die Corona-Krise auch die Arbeit seines Unternehmens beeinflusst, nach mehreren Absagen beziehungsweise Verschiebungen größerer Aufträge „habe