Lkw gerät bei Unfall Haren in den Süd-Nord-Kanal

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Lkw in den Kanal bei Haren-Wesuwe.

Torsten Albrecht

Haren. Am Freitagmorgen ist es in Haren-Wesuwe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw kam von der Straße ab und landete in einem Kanal.

Wie es zu dem Unfall auf der der Weststraße kam, ist bislang noch unklar. Ein 65-Jähriger war hier gegen 6 Uhr mit seinem Sattelschlepper unterwegs und geriet mit dem Fahrzeug zwischen Fehndorf und Twist in den Süd-Nord-Kanal. Er rettete si