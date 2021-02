Die Szene wurde nachgestellt: Ein Exhibionist entblößt sich vor einer Frau.

Symbolfoto: colourbox

Haren. Ein unbekannter junger Mann hat sich im Harener Ortsteil Rütenbrock entblößt. Erst die Schreie einer 48-jährigen Frau konnten ihn verjagen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die exhibitionistische Handlung am Samstagnachmittag an der Diepenbrockstraße in Rütenbrock. Eine 48-jährige Frau aus Ostrhauderfehn wartete gegen 15.10 Uhr an einer Grundstücksmauer auf ihren Ehemann