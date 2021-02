Einbrecher stehlen Werkzeuge in Haren

Zu diversen Gebäuden verschafften sich die Täter in der Nacht zu Dienstag Zugang. (Symbolfoto)

Silas Stein/dpa

Haren. In Haren haben in der Nacht zu Dienstag Einbrecher an mehreren Stellen im Ort Werkzeug erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu einem Hof an der Straße Segberg. Dort seien sie zunächst in eine Garage eingebrochen und hätten einen Seitenscheider entwendet. Anschließend seien sie in ei